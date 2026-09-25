Украденное украинское зерно могут везти через Латвию: власти усилили контроль

Сейм Латвии в срочном порядке усилил контроль за зерновыми грузами из третьих стран. Новые правила должны помочь выявлять грузы, которые могут иметь незаконное происхождение, в том числе зерно, вывезенное с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Delfi.

Контроль станет строже

Поправки к закону "Об обороте кормов для животных" Сейм окончательно принял 24 сентября. Они позволяют контролировать грузы с кормами, в том числе брать образцы для лабораторного анализа, чтобы установить их происхождение.

Правительство должно определить перечень грузов, которые будут проверяться, а также порядок проведения таких проверок Продовольственно-ветеринарной службой.

Необходимость усиления контроля возникла после получения Латвией информации об украинском зерне, незаконно вывезенном с оккупированных территорий.

Власти страны также учитывают риск того, что такие грузы могут перевозиться с документами, указывающими на российское происхождение, в том числе через латвийские порты.

Почему изменили правила

Ранее Латвия уже ввела запрет на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. При этом транзитные грузы из третьих стран могут проходить через территорию страны и ЕС, не поступая на европейский рынок.

Теперь власти хотят иметь более гибкий механизм проверки происхождения грузов. В частности, ранее продовольственное зерно не проверялось с целью установить достоверность заявленного географического происхождения.