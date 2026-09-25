ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украденное украинское зерно могут везти через Латвию: власти усилили контроль

10:40 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Украденное украинское зерно могут везти через Латвию: власти усилили контроль Иллюстративное фото: зерно (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Сейм Латвии в срочном порядке усилил контроль за зерновыми грузами из третьих стран. Новые правила должны помочь выявлять грузы, которые могут иметь незаконное происхождение, в том числе зерно, вывезенное с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Delfi.

Контроль станет строже

Поправки к закону "Об обороте кормов для животных" Сейм окончательно принял 24 сентября. Они позволяют контролировать грузы с кормами, в том числе брать образцы для лабораторного анализа, чтобы установить их происхождение.

Правительство должно определить перечень грузов, которые будут проверяться, а также порядок проведения таких проверок Продовольственно-ветеринарной службой.

Необходимость усиления контроля возникла после получения Латвией информации об украинском зерне, незаконно вывезенном с оккупированных территорий.

Власти страны также учитывают риск того, что такие грузы могут перевозиться с документами, указывающими на российское происхождение, в том числе через латвийские порты.

Почему изменили правила

Ранее Латвия уже ввела запрет на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. При этом транзитные грузы из третьих стран могут проходить через территорию страны и ЕС, не поступая на европейский рынок.

Теперь власти хотят иметь более гибкий механизм проверки происхождения грузов. В частности, ранее продовольственное зерно не проверялось с целью установить достоверность заявленного географического происхождения.

Напоминаем, что Минсельхоз США пересмотрел оценку зернового рынка Украины на 2026/27 маркетинговый год: прогноз производства пшеницы повышен, однако ожидаемый объем украинского экспорта зерна, напротив, оказался ниже предыдущей оценки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Зерновой коридор Латвия
Новости
Дроны атаковали сразу несколько регионов России: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" и Сочи
Дроны атаковали сразу несколько регионов России: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" и Сочи
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем