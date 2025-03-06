Включение "Укрнафты" в механизм льготных поставок поможет избежать остановки предприятий, - эксперт

По ее словам, из-за повышения тарифов в декабре 2024 года закрылись 10-12 крупных предприятий, что привело к потере рабочих мест.

"У нас в декабре 2024 года подняли тарифы одновременно на воду, а в промышленности она используется технически, подняли тарифы на газоснабжение, а кто-то работает на газе, кто-то работает на электроэнергии, то есть на электричество подняли", - подчеркнула Оринчак.

Она добавила, что "Укрзализныця" также планирует в очередной раз повысить тарифы на логистику, что еще больше усложняет работу предприятий.

"Поэтому и предлагают "Укрнафте" зайти в такие отношения льготные с государством для того, чтобы не останавливались предприятия", - пояснила эксперт.

По ее мнению, эта ситуация напрямую влияет на десятки тысяч украинцев и является критически важной для стабильности экономики и сохранения рабочих мест.

"Это минус рабочие места сразу, поймите. Например, это также не только энергетические предприятия, это предприятия, которые добывают даже строительное сырье на Житомирщине, например, там люди, которые работали. А это же очень просто посчитать. Если там работает 500 или 1000, или 2000 человек, у каждого человека почти есть семья, то есть и двое, и трое людей", - подчеркнула Оринчак.

Недавно народный депутат, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что включение ПАО "Укрнафта" в механизм льготных поставок позволит сбалансировать рынок газа и гарантировать доступность топлива для украинцев.

Напомним, ранее отмечалось, что по данным аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ), "Укрнафта" с середины 2023 года покупала газовый конденсат по ценам, которые, по оценкам отдельных экспертов, могли превышать рыночные на 60-90%. Общая сумма возможных переплат за этот период может достигать 4,5 млрд грн.