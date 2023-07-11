Включает поставки оружия: ЕС разрабатывает план долгосрочной помощи Украине

Европейская служба внешних связей разработала проект плана о долгосрочных обязательств перед Украиной в вопросе безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В документе говорится, что членство Украины в ЕС само по себе будет являться обязательством в сфере безопасности. Чтобы помочь ему достичь этого, Европейский союз должен обеспечить долгосрочную и финансовую поддержку, чтобы Украина могла восстановиться.

По данным Politico, проект плана включает предложения по обеспечению "постоянного" поступления оружия в Киев, предоставлению военного образования, обучению, обмену разведывательными данными и помощи в соединении оборонных компаний Украины и ЕС.

Издание утверждает, что этот документ является продолжением обещания, данного лидерами ЕС, что они "готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства Украины в области безопасности".

Указывается. что ЕС не имеет возможности напрямую поставлять оружие Украине. Вместо этого Европейский союз побуждает страны-члены блока отправлять собственное оружие и предлагает частичное возмещение за это. В документе эта система компенсаций рассматривается как основа долгосрочной военной поддержки Украины.

Помощь Украине от ЕС

Совет Европейского союза, в начале мая, одобрил решение о предоставлении помощи Украине в размере 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов и ракет. Это решение было принято с целью поддержки усилий укрепить обороноспособность и обеспечить безопасность украинцев.

Эта финансовая помощь - одна из инициатив ЕС в рамках партнерства с Украиной. Впоследствии Европарламент согласовал проект регламента, предусматривающий производство до 1 млн. боеприпасов в год.