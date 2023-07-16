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Вклеивание фото в паспорт-книжечку. В МВД напомнили об изменении сроков

Фото: паспорт Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Гражданам Украины, которым исполнилось 25 и 45 лет и ячейки имеют паспорт-книжечку, необходимо будет вклеить фото в документ до 1 августа текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Изменение в сроках вклеивания фото связано с тем, что в Украине был отменен карантин, введенный из-за пандемии COVID-19.

"Если вам исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на ID-карту", - сообщили в министерстве.

Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-карту?

Как отметили в Государственной миграционной службе, законодательство Украины не определяет конечной даты паспортов образца 1994 года, т.е. так называемого паспорта-книжечки. Однако сейчас получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.

Когда паспорт-книжечку заменяют на ID-карту:

  • документ утрачен или похищен;
  • паспорт поврежден (повреждены фото, нарушена целостность страниц, невозможно прочитать надписи и т.п.);
  • владелец паспорта сменил фамилию или другие персональные данные;
  • если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

При всех других обстоятельствах случаев паспорт-книжечка обменивается на ID-карту исключительно по желанию владельца документа.

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