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Вклади в Ощадбанку будуть гарантовані на загальних підставах

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Україна, Вівторок 30 серпня 2022 13:05
Вклади в Ощадбанку будуть гарантовані на загальних підставах Фото: вклади населення в Ощадбанку на загальних підставах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Держава більше не гарантує 100% суми за депозитами населення в Ощадбанку. Вклади гарантуватимуть на загальних підставах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 27 серпня 2022 р. № 958, яким затверджено нову редакцію статуту банку.

"Вклади фізичних осіб, розміщені в банку, гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"", - йдеться в документі.

У попередній версії статуту 2003 року йшлося: "Вклади фізичних осіб, розміщені у банку, гарантуються державою відповідно до закону України "Про банки і банківську діяльність"".

Таким чином, статут приведений у відповідність до закону, який набув чинності у квітні 2022 року і передбачає, що Ощадбанк стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас в Україні на час воєнного стану і трьох місяців після його завершення вводиться 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб і ФОПів (разом з відсотками, якщо це був депозит).

Якщо в період дії цієї норми почнеться процедура виведення з ринку якогось з банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам всю суму вкладу разом з нарахованими відсотками.

Через три місяці після припинення або скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами складе 600 тисяч гривень.

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Ощадбанк
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