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ВККС має розширити повноваження ради доброчесності з відбору суддів, - посол США

Новини » Політика    05.03.2019 - 19:04
ВККС має розширити повноваження ради доброчесності з відбору суддів, - посол США
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посол підкреслила, що розширення повноважень ради необхідне для запобіганню корупції у судовій системі

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) має надати більше повноважень громадській раді доброчесності, яка приймає участь у відборі кандидатів на посади суддів до Верховного суду України. Про це повідомила надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент РБК-Україна.

Посол закликала дати більше влади громадській раді для того, щоб запобігти продовженню корупції у судовій системі.

"Ми вважаємо, що Вища кваліфікаційна комісія має серйозно розглянути питання чесності кандидатів до комісії. Ми не розуміємо, якою може бути причина призначати кандидатів некваліфікованих до Верховного суду, коли є кваліфіковані кандидати. Потрібно дати більше влади громадській раді, для того щоб запобігти продовженню корупції у судовій системі", - повідомила Йованович.

Нагадаємо, в серпні 2018 року в Верховний суд України був оголошений конкурс на заняття 78 посад суддів.

Як писало РБК-Україна раніше, з 7 листопада 2016 року ВККСУ провела перший конкурс на зайняття 120 посад касаційних судів Верховного суду - по 30 місць у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному. За результатами конкурсу, в суді працює 115 суддів. Під час проведення цього конкурсу у Верховний суд вперше могли брати участь адвокати та науковці, які мають 10 років професійного стажу.

Додамо, Йованович також підкреслила, що процес набору кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) викликає питання. За її словами, 30% кандидатів у ВАКС виявилися непрофесійними.

Посол США прокоментувала конкурс до ВАКС До Верховного суду буде набрано ще 78 суддів
Новини України Збройні сили УкраїниВККСмари йованович
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