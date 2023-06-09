Все говорит о том, что Россия стоит за подрывом Каховской ГЭС, - Боррель

Дамба Каховской ГЭС была взорвана с помощью взрывчатки. Все указывает на то, что за прорывом стоит Россия.
Об этом рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
"Дамбу не бомбили. Она была разрушена взрывчаткой, установленной в местах расположения турбин. Эта территория находится под контролем России. Я не был там, чтобы узнать, кто это сделал. Но все указывает на то, что если это произошло на территории под контролем России, трудно поверить, что это мог быть кто-то другой", - подчеркнул Боррель.
Он отметил, что в любом случае последствия для Украины ужасные, как с гуманитарной точки зрения для переселенцев, так и с экологической точки зрения. Ведь, по его словам, разрушение дамбы повлечет экологическую катастрофу.
Дамба Каховской ГЭС была разрушена во вторник, заставив тысячи людей покинуть свои дома, поскольку вода затопила десятки сел в области и части города Херсон.
В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. Сейчас в Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.
Тем временем российские кафиры вместо помощи людям в затопленных населенных пунктах запретили эвакуацию из одного из населенных пунктов в Херсонской области, который подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС.
Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.
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