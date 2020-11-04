Явка на виборах в США виявилася найвищою за 120 років

Явка на загальних виборах у Сполучених Штатах виявилася найвищою за 120 років. За попередньою інформацією на виборах проголосували 160 млн чоловік.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на попередні дані проекту United States Election Project.

"Це не стандартно. На президентських виборах 2020 року відзначена найвища за 120 років явка", - заявив професор політології з Університету Флориди Майкл МакДональд.

Він зазначив, що в цьому році явка склала 66,9%; між тим, у 1900 році явка сягнула 73,7%.

Нагадаємо, в США продовжують підрахунок голосів на виборах президента. Попередньо лідирує кандидат Джо Байден, за нього проголосували 227 вибірників, у Дональда Трампа - 213 голосів.

Так, перемагає той, хто отримав 270 голосів вибірників.

Раніше повідомлялося, що Байден вийшов у лідери голосування в штаті Вісконсин.

На тлі новин про вибори в США світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів.

Детальніше про ситуацію з підрахунком голосів, про те, як проходить підсумовування і коли можуть оголосити переможця виборів читайте в матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки: Хто виграє на виборах президента США".