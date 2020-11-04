Байден вийшов в лідери по голосуванню в Вісконсині

Фото: Джо Байден (flickr by Todd Jacobucci)

Кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден вийшов в лідери голосування в штаті Вісконсін. Це один з шести ключових штатів, де триває підрахунок голосів.

Про це повідомляє CNN.

Ситуація продовжує залишатися нестабільною і може змінитися найближчим часом.

Згідно з даними CNN, Байден набирає 49,2% голосів, у Трампа - 49%.

На минулих президентських виборах в 2016 році в Вісконсині здобув перемогу Дональд Трамп.

Нагадаємо, за попередніми результатами на 12.00 Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 1,6%. Кандидат від демократів отримує 50% голосів, Трамп - 48,4%.

Раніше РБК-Україна писало, що в ключових штатах - Пенсільванія, Вісконсін, Мічиган і Джорджія, підрахунок голосів сповільнюється через велику кількості поштових бюлетенів. Частина американців голосувала поштою в зв'язку з пандемією.

До цього Трамп заявив, що здобуває перемогу в Мічигані і Вісконсині. За його словами, він перемагає на виборах, а результати голосування назвав феноменальними.

При цьому Трамп заявив про готовність подати до Верховного суду через уповільнення підрахунку голосів на виборах. У штабі Байдена назвали цю заяву обурливим і заявили про готовність відстоювати належний підрахунок голосів через суд.