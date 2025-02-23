Явка на выборах в Германии пока ниже 2021 года. Мерц и Шольц уже проголосовали

В Германии начались выборы в Бундестаг. Явка избирателей на первых этапах голосования немного снизилась по сравнению с предыдущими выборами 2021 года, но основные кандидаты уже отдали свои голоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Сегодня, 23 февраля, в Германии проходят выборы в Бундестаг. Явка избирателей на первых этапах голосования несколько снизилась по сравнению с предыдущими выборами 2021 года. Однако несмотря на это, немецкие политики, среди которых кандидаты на пост канцлера Фридрих Мерц и Олаф Шольц активно участвуют в голосовании.
Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отдал свой голос в своем родном округе в Саэрланде. Вместе с женой он посетил избирательный участок в Арнсберге и выразил уверенность в результатах выборов. По предварительным данным, на выборах в Бундестаг 2021 года Мерц получил 40,4% поддержки в своем округе.
Канцлер Олаф Шольц, вместе с женой Бриттой Эрнст, проголосовал в Потсдаме, где в 2021 году получил 34% голосов. После голосования он поднял большой палец, демонстрируя свою положительную оценку процесса.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также воспользовался своим правом голоса, отдав его в Берлине. Он поблагодарил всех, кто способствовал организации выборов, и призвал граждан воспользоваться своим избирательным правом. Штайнмайер подчеркнул важность каждого голоса, отметив, что он может стать решающим для будущего страны.
Согласно другим данным немецких СМИ, явка на выборах немного ниже, чем на предыдущих выборах 2021 года. В частности, в двух землях:
В Нижней Саксонии около 13,8% избирателей уже приняли участие в выборах в Бундестаг за первые два часа. На выборах в Бундестаг 2021 года явка в то же время составляла 14,3%.
Не учтены граждане, которые уже проголосовали по почте. Сколько из более шести миллионов избирателей подали заявки на получение бюллетеней для голосования по почте, региональная избирательная комиссия не уточнила. В 2021 году явка на выборах в Нижней Саксонии на конец составила 74,7%, что было ниже среднего показателя по стране - 76,4%.
Явка в Шлезвиг-Гольштейне в 11:00 немного ниже уровня 2021 года. Тогда явка на 11:00 составляла 23,8%, а на этот раз она сейчас на уровне 21,3%.
Региональный избирательный комиссар Тобиас Бергер отметил, что поскольку это только подсчет голосов в отдельных округах, явка почти сопоставима с 2021 годом.
Избирательные органы обещают подать официальные данные о явке в 15:00 (по киевскому времени).
Напомним, что внеочередные выборы в Германии были вызваны распадом правящей коалиции между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), партией "Зеленые" (Die Grünen) и Свободной демократической партией (СДП). Разногласия среди партнеров коалиции и ухудшение экономической ситуации привели к роспуску парламента и назначению досрочных выборов.
Эти выборы имеют большое значение не только для формирования нового правительства Германии, но и для определения будущего страны в таких важных вопросах, как экономика, миграционная политика и роль Германии в Европейском Союзе.