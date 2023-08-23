Освобождение Урожайного. Какая следующая цель ВСУ на Бердянском направлении: оценка эксперта

После освобождения Урожайного, о чем Минобороны Украины сообщило 16 августа, была попытка ВСУ продвинуться на юго-восток в сторону Керменчика, но противнику удалось ее пресечь.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко называет движение на Керменчик логичным, поскольку там находится господствующая высота. Она позволит взять под огневой контроль оккупантов в Старомлиновке и окрестностях.

"Следующая преграда - это село Завитне Бажання. Очевидно, мы уже в процессе его освобождения. Через него тоже со стороны Урожайного и Старомайорского будет идти давление на Старомлиновку. Одновременно продолжим расширять плацдарм - на восточном фланге в сторону Керменчика, на западном - в сторону Приютного с его освобождением", - прогнозирует он.

Следует отметить, что РБК-Украина неоднократно писало, что в Старомлиновке находится главная линия обороны российских захватчиков. Ее прорыв должен ускорить наступление Сил обороны на оккупированный россиянами юг.

скриншот deepstatemap.live

Освобождение Урожайного

Напомним, 16 августа Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Кроме того, украинские военные из 35-й отдельной бригады морской пехоты показали кадры освобождения Урожайного.

Стоит отметить, что ранее на Бердянском направлении было освобождено село Старомайорское.

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