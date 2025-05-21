Признают террористами? США пересматривают статус "Талибана", - Рубио

У Рубио спросили, будет ли Госдеп вносить "Талибан" в список иностранных террористических организаций.

"Ну, я полагаю, что эта классификация сейчас снова находится на рассмотрении", - ответил госсекретарь.

По его словам, решение относительно "Талибана" будет основано на целостном подходе к тому, какой будет будущая политика Вашингтона.

"Мы четко осознаем, кто они (талибы - ред.) такие и что они сделали в прошлом. Мы хотели бы видеть от них больше сотрудничества в вопросе "Аль-Каиды" и с другими элементами в стране, которые мы хотели бы видеть в качестве объектов для борьбы", - добавил Рубио.

Глава Госдепа добавил, что возможное признание "Талибана" террористической организацией - это часть набора инструментов, которые есть у президента США Дональда Трампа в качестве рычага влияния.

Стоит заметить, что "Талибан" находится под санкциями Министерства финансов США как "Особо обозначенная глобальная террористическая организация". Но в то же время он не внесен в список иностранных террористических организаций.