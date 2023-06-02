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Признают проблемы? Генштаб РФ выпустил доклад с жалобами на мобилизацию и снабжение

Иллюстративное фото: Генштаб РФ выпустил доклад с жалобами на мобилизацию и снабжение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский написал доклад, где он пожаловался на неготовность части россиян к призыву. Документ удалили вскоре после публикации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".

Как отмечает издание, доклад Бурдинского был опубликован на сайте журнала Минобороны "Военные комиссариаты России". Его удалили, но копия сохранилась в веб-архиве.

В документе упоминаются данные о том, что в России в ходе прошлогодней мобилизации якобы удалось призвать более 300 тысяч человек и из них сформировали 280 новых подразделений.

При этом замглавы Генштаба в докладе признал, что у российской армии есть проблемы "с неготовностью части общества к выполнению воинской обязанности". Также он написал о плохой организации обеспечения вооружениями и техникой.

Бурдинский указал, что к участию в войне против Украины в России начали привлекать сотрудников охранных предприятий.

Военный страны-агрессора рассказывает, что в 2023 году россияне хотят сформировать "Азовский военно-морской район" на оккупированных территориях Украины.

Также он написал, что в 2023 году военкоматы будут проводить организованные рейды на призывников вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел.

Мобилизация в России

Напомним, осенью прошлого года российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране на фоне значительных потерь в войне против Украины.

После этого украинское Министерство обороны заявило о том, что врагу удалось мобилизовать около 280 тысяч человек. Их отправляли на фронт без качественной подготовки, поскольку такие призывники попадали в плен спустя несколько недель после начала мобилизации.

При сегодня, 2 июня, в разведке Эстонии рассказали, что Россия может объявить уже вторую волну мобилизации. Шанс этого очень высок.

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