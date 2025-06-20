Как отмечает Sky News, усилия Соединенных Штатов Америки (США) в прекращении полномасштабной войны в Украине не принесли никаких значительных прорывов. В то же время страна-террорист Россия усилила воздушные бомбардировки Украины в течение последних недель и отклоняет призывы о 30-дневном перемирии.

"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся вперед и будем продолжать продвигаться", - заявил представитель диктатора.

На вопрос о том, может ли Москва обязаться не использовать перемирие для перевооружения и перегруппировки сил, Песков ответил, что якобы проблема установления "режима тишины" заключается в продолжении военной поддержки Украины со стороны Запада.