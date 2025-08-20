Признание предприятий критически важными - прямые полномочия военной администрации, - КГГА

"Информация, распространенная начальником КГВА о якобы невыполнении или несвоевременном выполнении городской государственной администрацией поручений, связанных с порядком предоставления столичным предприятиям статуса критических, манипулятивная и не соответствует действительности", - заявляют в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как говорится в сообщении, вопросы признания предприятий критически важными и утверждение критериев, изменений и дополнений к ним четко определены законом как прямые полномочия Киевской городской военной администрации (КГВА).

В мэрии Киева подчеркивают, что структурные подразделения КГГА вовремя подготовили обращение с необходимым пакетом документов и подали на согласование Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства еще 13 августа.

Соответствующий скан документа КГГА обнародовала вместе с заявлением.

Скан-копия документа

"Об этом точно известно начальнику военной администрации. Однако, к сожалению, до сих пор КГГА до сих пор не получила соответствующего согласования от министерства", - отмечают в Киевской городской госадминистрации.

Кроме того, ряд жизненно важных вопросов, в том числе относительно признания критичности предприятий, продолжает в течение длительного времени находиться без рассмотрения начальника КГВА по непонятным причинам, добавляют в мэрии столицы.

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный также отметил, что руководителю КГВА Тимуру Ткаченко известно о своевременной подаче документов на согласование. По его словам, заседала рабочая группа, в которую входят, в том числе, заместители начальника КГВА.

При этом руководитель аппарата КГГА подчеркнул, что в "подвешенном" состоянии из-за изменений находится небольшое количество предприятий.

В то же время, намного больше предприятий, для которых критерии не менялись, но их документы начальник КГВА не подписывает без объяснений причин.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что КГГА вовремя не предоставила изменения в распоряжение о порядке предоставления предприятиям статуса критических.