Определено место размещения военного кладбища, Киевсовет проголосовал за землеотвод, - Кличко

"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев", - заявил Кличко.

По его словам, местонахождение мемориала было определено с учетом мнения общественности.

"Раньше мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло. Поэтому теперь речь идет о Быковне", - отметил мэр Киева.

По его словам, площадь нового кладбища составит около 100 га.

"8 гектаров земли в этой местности - в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически начав процедуру организации мемориала. Рядом - около 90 гектаров - земля государственная. Следовательно, общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит почти 100 гектаров", - сообщил Кличко.