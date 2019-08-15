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Візит Зеленського до Вашингтону майже погоджений, - МЗС

Новини » Політика    15.08.2019 - 02:48
Візит Зеленського до Вашингтону майже погоджений, - МЗС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Візитом напряму опікується Офіс президента

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки майже погоджений. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю виданню "BBC Україна".

Вона додала, що візитом напряму займається Офіс президента.

"Візит вже майже погоджено. Цим опікується Офіс президента напряму", - сказала заступник міністра.

Зазначимо, у липні посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий попередніми датами візиту Зеленського до Вашингтону назвав серпень-вересень 2019 року, зазначивши, що підготовка до візиту вже триває.

9 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім, він також зазначив, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у жовтні може відвідати Японію для участі в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто - старшого сина Акіхіто, який зрікся титулу імператора, з нагоди його сходження на престол.

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