Визит Зеленского в Израиль под угрозой: в СМИ объяснили причину

Поездка президента Владимира Зеленского в Израиль находится под угрозой из-за утечки информации о его предстоящем визите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По словам украинского дипломата, президент действительно планировал посетить Израиль, однако утечка информации о его поездке поставила ее под угрозу.

"Он хотел, чтобы поездка была публичной, когда он ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", - добавил дипломат.

Как отмечает издание, Владимир Зеленский и премьер-министр Биньямин Нетаньяху не посещали страны друг друга с начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины. Учитывая то, что Россия принимает у себя представителей ХАМАСа и вносит в ООН резолюции против Израиля, Иерусалим, возможно, передвинет "стрелку часов" ближе к Киеву.

Визит Владимира Зеленского в Израиль

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль, Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в страну, чтобы выразить свою солидарность. Некоторые СМИ утверждали о якобы отказе лидеру Украины в поездке, однако эту информацию опроверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Позже посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что президент может приехать в Израиль с визитом в любое время, но точной даты нет.

Вчера, 4 ноября, The Times of Israel опубликовало новость о том, что лидер Украины планирует посетить Иерусалим уже на следующей неделе.