Визит Шольца в Киев, новая помощь от США и ужесточение санкций против РФ: новости за 2 декабря
Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине. А президент Владимир Зеленский подписал указ о расширении санкций против Российской Федерации.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 2 декабря – в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Российский дрон ударил по многоквартирному дому в Тернополе, есть жертва и трое пострадавших.
Президент Владимир Зеленский подтвердил гибель первых северокорейских солдат в Курской области.
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев
Шольц провел переговоры с Владимиром Зеленским.
"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря", - сказал канцлер Германии.
По словам канцлера, уже в декабре Украина получит пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.
В Украине могут изменить программу подготовки офицеров и увеличить сроки обучения
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами по обучению военнослужащих. Отдельное внимание было уделено обучению офицеров.
Командиры отметили важность усовершенствовать программу подготовки офицеров и увеличение сроков обучения.
Российские войска вышли из сирийской Хамы и бегут из Дамаска, - ГУР
"В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки – российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии", – говорится в сообщении.
ГУР добавляет, что россияне также скрылись с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники. 1 декабря российская авиация нанесла удары, чтобы уничтожить перешедшую к оппозиционным силам технику РФ.
Украинские десантники взяли в плен еще 11 россиян в Курской области
Пленными оказались бывшие заключенные, подписавшие контакт и попавшие в 11-ю десантно-штурмовую бригаду армии РФ.
Они получили задачу захватить населенный пункт подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население.
Россия могла передать Ирану первые истребители Су-35: СМИ узнали какое количество
РФ 18 ноября передала Ирану первые два самолета Су-35.
Истребители были разобраны, а затем доставлены в аэропорт Мехрабад в Тегеране на самолете Ан-124-100. Оттуда самолеты будут доставлены третью тактическую авиабазу ВВС Ирана вблизи города Хамадан, где их снова соберут.
Зеленский подписал указ о новых санкциях против РФ
Ограничения ввели против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для оккупанта, лиц, помогающих ввозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов.
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов
В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое публикуют в сети, говорится, что Украина получит:
- ПЗРК Stinger;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы;
- дроны;
- противопехотные мины;
- ПТРК Javelin.
В Пентагоне отметили, что Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы "удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии".
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