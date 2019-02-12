Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство

У робочому графіку Порошенко не передбачено візитів в Молдову

В рабочем графике президента Украины Петра Порошенко не предусмотрено визитов в Молдову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Молдове.

"В рабочем графике главы Украинского государства - президента Украины Петра Порошенко визитов в Республику Молдова не предусмотрено. Посольство Украины не комментирует появившуюся в СМИ информацию", - говорится в сообщении.

Ранее на телеканале Accent TV президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Порошенко прилетит в Кишинев 13 февраля. Он отметил, что не встретится со своим украинским коллегой, так как это было бы вмешательством в выборы в соседнем государстве.

Позже пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Александр Ройтман заявил, что визит Порошенко в Молдову перенесли.

Ройтман заявил, что визит Петра Порошенко в Молдову действительно готовили, но решили перенести на другой срок, он не уточнил на какой именно. Кроме того, Ройтман подчеркнул, что Порошенко не собирался встречаться с президентом Молдовы Игорем Додоном.