RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Візит Блінкена в Україну: зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити агресію РФ

Автор: РБК-Україна

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на початку травня відвідає Україну з робочим візитом. В ході візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити агресію Росії.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Потім держсекретар відправиться до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, іншими офіційними особами та представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Блінкен посприяє прогресу в реалізації програм реформ в Україні.

"Він також сприятиме подальшому прогресу в реалізації програми інституційних реформ в Україні, особливо в боротьбі з корупцією, що є ключем до забезпечення демократичних інститутів, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Блінкен назвав умову співпраці з Росією. Це стане можливо, якщо РФ не буде загострювати відносини.

Крім того, Ентоні Блінкен підтвердив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америкивизит в Украину