Візит Блінкена в Україну: зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити агресію РФ

"Потім держсекретар відправиться до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, іншими офіційними особами та представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Блінкен посприяє прогресу в реалізації програм реформ в Україні.

"Він також сприятиме подальшому прогресу в реалізації програми інституційних реформ в Україні, особливо в боротьбі з корупцією, що є ключем до забезпечення демократичних інститутів, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього України", - йдеться в повідомленні.