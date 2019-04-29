Не бачу різниці між Порошенком і Зеленським, коли мова йде про РФ, - Юнкер

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що не бачить істотної різниці між чинним президентом України Петром Порошенком та новообраним президентом Володимиром Зеленським, коли мова йде про Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RzeczPospolita.

За словами Юнкера, він уважно слухав всі заяви Зеленського, що стосувалися Російської Федерації, і не знайшов жодної різниці між ними та заявами Порошенка.

"Я дуже уважно слухав заяви обраного президента і не знайшов жодної істотної різниці між ним і Порошенком, якщо йдеться про Росію. Факт, що він прагне завершити війну на сході України, Москві не допомагає", - зазначив він.

Крім того, глава Єврокомісії наголосив, що Європейський союз і надалі продовжить підтримувати Україну та допомагатиме у боротьбі з корупцією.

"Ми і надалі будемо підтримувати Україну. Я завжди у контактах з українцями підкреслюю, що боротьба з корупцією повинна бути підсилена", - заявив Юнкер.

Проте, Юнкер не висловлював жодних власних оцінок майбутнього українського президента.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після публікації проміжних результатів президентських виборів в Україні привітав Зеленського з фактичним обранням на посаду президента України і пообіцяв йому підтримку Європейського союзу.