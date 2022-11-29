RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военным планируют назначить еще одну выплату: что известно

Фото: Украинские военные могут получить еще одну выплату (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Украине может появиться еще одна выплата для военных во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект №8164-1.

Документ предусматривает дополнительную выплату военным, мобилизованным в 2022 году. В случае принятия закона военные получат компенсацию за неиспользованный отпуск на работе за 2022 год денежной выплатой. Выплата должна стать ежегодной.

Кто сможет получить выплату

Выплату за неиспользованный отпуск смогут получить:

  • призванные на военную службу во время мобилизации на особый период;
  • призванные на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Также выплату (если проработали более 10 месяцев) могут получить:

  • руководящие работники;
  • педагогические работники;
  • научные работники;
  • научно-педагогические работники;
  • специалисты учебных заведений.

Кроме того, 60 дней отдыха с выплатой "двухмесячного денежного содержания в течение мобилизационного периода за счет государственного бюджета Украины" могут получить мобилизованные военные, которые были уволены в связи с демобилизацией.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что будет со стажем военных, оказавшихся в плену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраинывиплатиВерховная рада