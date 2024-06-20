Для военнообязанных, защитников и их семей запустили чат-бот: для чего нужен

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. 10 мая 2024 года также вступил в силу новый закон о мобилизации.

Согласно обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы должны обновить военно-учетные данные до 16 июля. Речь идет не только о мужчинах, но и о категории военнообязанных женщин.

Обновить персональные данные можно в ТЦК, центрах предоставления административных услуг и через электронный кабинет "Резерв+". В мобильном приложении также появился Qr-код, являющийся аналогом бумажных военно-учетных документов.

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