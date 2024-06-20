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Для военнообязанных, защитников и их семей запустили чат-бот: для чего нужен

Фото: для военнообязанных, защитников и их семей запустили чат-бот (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине появился онлайн-консультант для военнообязанных, военных и их семей. Речь идет о специальном чат-боте "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Telegram.

Минобороны запустило чат-бот в мессенджере Telegram. Бот "Армия+" доступен по ссылке.

Как отмечается, чат-бот был создан для поддержки военных, гражданских лиц и их семей. Он содержит информацию о мобилизации, ТЦК, военно-врачебной комиссии, отсрочке, денежном обеспечении и т.д. Бот выдает быстрые ответы на избранные вопросы.

Как пользоваться?

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать подходящую категорию вопросов.

 

 

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. 10 мая 2024 года также вступил в силу новый закон о мобилизации.

Согласно обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы должны обновить военно-учетные данные до 16 июля. Речь идет не только о мужчинах, но и о категории военнообязанных женщин.

Обновить персональные данные можно в ТЦК, центрах предоставления административных услуг и через электронный кабинет "Резерв+". В мобильном приложении также появился Qr-код, являющийся аналогом бумажных военно-учетных документов.

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