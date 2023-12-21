Для военнообязанных хотят запустить онлайн-услуги: в Минобороны рассказали детали

По словам чиновницы на встрече с представителями стран G7 сегодня в Киеве, онлайн-услуги для военных и верификация реестра военнообязанных "Оберег" входили в приоритетные задачи министерства.

"Раньше повестки могли приходить людям несколько раз, их получали граждане непригодные для службы или даже родственники погибших", - сказала она.

При этом, отметила представительница МОУ, благодаря верификации с другими государственными реестрами удалось увеличить качество наполнения данных с 27 до 88%, а также удалить дубли и неактуальные данные, что предупредит возникновения подобных скандальных ситуаций.

Замглавы Минобороны рассказала, что на базе реестра военнообязанных ведомство хочет запускать новые электронные услуги. Например - по бронированию, что даст антикоррупционный эффект.

Как заявила Черногоренко, министерство уже завершило верификацию реестра военнообязанных, и теперь в планах - создание электронного документа, подтверждающего статус военнообязанного. Это позволит МОУ "понимать и контролировать весь перечень личного состава, чтобы быть еще быстрее, чтобы развивать человеческий капитал".

Е-реестр военнообязанных

Напомним, что закон о едином электронном реестре был принят Верховной Радой еще в 2017 году, при этом формально его запустили в марте 2022 года, однако без полной базы по военнообязанным.

Недавно глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что смысл Е-реестра военнообязанных - в полной цифровизации процессов, чтобы перевести всю информацию в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий.

По словам начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, запуск электронного реестра военнообязанных значительно упростит мобилизационные меры.

Добавим также, что в конце октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина об оцифровке 90% информации о военнообязанных в электронном реестре "Оберег". А также о работе над реализацией функции постановки на учет военнообязанных онлайн без необходимости приходить в военкомат.

Ранее РБК-Украина подробно объясняло, чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил.