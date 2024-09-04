Военнослужащие смогут выбирать, кто получит средства в случае их плена, или пропажи без вести

В настоящее время в законодательстве этот момент не урегулирован, поэтому в результате многочисленных обращений военнослужащих, стремящихся иметь контроль над тем, кто получит финансовую поддержку в случае определенных ситуаций, эту законодательную норму решили изменить.

По ее словам, документ вносит изменения в статью 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Этот законопроект инициирован Правительством по просьбе самих военнослужащих, стремящихся иметь контроль над тем, кто получит финансовую поддержку в случае определенных ситуаций. Поэтому мы должны были отреагировать", - пояснила нардеп.

Теперь военнослужащие имеют право самостоятельно определить получателя денежного довольствия в случае, если они попадут в плен или пропадут без вести. То есть речь идет о соблюдении личных пожеланий военнослужащих. Раньше выплаты производились исключительно членам семьи по жестко определенному порядку - сначала жена или муж военнослужащего, в случае их отсутствия - несовершеннолетние дети и их опекуны.

А если нет и их, то только потом родители, братья и сестры равными частями. А в случае гибели военнослужащего или объявления его судом умершим, невыплаченные суммы денежного довольствия включаются в состав наследства. Впрочем, теперь получателем обеспечения сможет быть лицо, которое самостоятельно выберет военный и укажет в соответствующем личном распоряжении.

"Мы стремимся обеспечить наших защитников самым современным оружием и техникой, средствами индивидуальной защиты, перейти на натовские стандарты в вооружении, командовании, логистике. Поэтому именно он и его будущее являются нашим приоритетом", - подытожила Шуляк.