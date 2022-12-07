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На военном аэродроме РФ, где недавно произошли взрывы, объявили воздушную тревогу, - росСМИ

Фото: На военном аэродроме РФ объявили воздушную тревогу (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

На аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ, где на днях произошли взрывы, 6 декабря объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным российских пропагандистов, сирены раздались на территории воинской части.

"Гражданской инфраструктуре ничего не угрожает", - добавили они.

Напомним, 5 декабря на российском аэродроме "Энгельс" произошли взрывы. Потом появились спутниковые фото последствий инцидентов.

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