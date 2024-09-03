Военного сбора с бизнеса не будет. В Раде обосновали недостатки идеи

Верховная Рада не будет вводить военный сбор в размере 1% с доходов бизнеса в рамках октябрьского пакета налоговых новаций, который планируется рассмотреть в парламенте уже в течение текущей пленарной недели – в период с 3 по 5 сентября.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью РБК-Украина .

29 августа комитет рекомендовал к одобрению в первом чтении законопроект №11416-д.

Почему отказались от военного сбора с доходов бизнеса

Начальная редакция законопроекта, разработанная правительством и зарегистрированная в парламенте 18 июля, предусматривала среди прочего введение военного сбора в размере 1% с доходов бизнеса. Но в финальную редакцию законопроекта эта норма не попала.

По словам Гетманцева, против этой нормы выступили категорически против эксперты и бизнес.

"Там абсолютно понятная логика. Налог с оборота имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, это новый налог. И это очень важно. Потому что любой новый налог – это хуже существующего налога. Существующий налог уже перераспределился на всю экономику, есть опыт его правоприменения, понятны пути ухода от налогообложения и противодействия этому", - аргументировал собеседник РБК-Украина.

По его словам, налог с оборота оказывает каскадный эффект. В течение длинной цепи, которую товар проходит от производителя до конечного потребителя, на каждом новом этапе начисляется налог с оборота. И, например, по пути "производитель – оптовик – розница" оплатить уже нужно не 1%, а 3%.

"Этот налог стимулирует создание вертикально интегрированных структур. А у нас такой цели нет. Мы не должны влиять на экономику деструктивным образом через налоги. Напротив, налоги должны быть незаметны для экономики", - отметил нардеп.

Ну и, наконец, существует много бизнесов, рентабельность которых минимальна, на грани 1%. Это та же оптовая торговля, страхование, определенные финансовые услуги.

Поэтому этот налог деструктивен и неправильный, резюмировал Гетманцев. В результате законодатели от него отказались.

Потенциальный фискальный эффект от этого налога мог бы составить 48,5 млрд грн в 2024 году.

Напомним, почти полтора месяца продолжается эпопея властей по поиску источников дополнительного наполнения бюджета на 500 млрд гривен для нужд Сил обороны. Начало поискам положил Кабинет министров еще 18 июля, одобрив проект изменений в государственный бюджет на 2024 год и проект изменений в Налоговый кодекс по увеличению налоговых поступлений.

Налоговые инициативы правительства вызвали шквал критики со стороны бизнеса и экспертной среды, стимулировав оживленные обсуждения на всех возможных площадках и в любых форматах. В заслугу властям стоит поставить готовность прислушиваться к участникам рынка – ежедневно с конца июля представители Минфина, Верховной Рады и Офиса президента встречались со всеми заинтересованными сторонами, ища взаимоприемлемый способ быстро собрать дополнительные пол триллиона в бюджет.

Первоначальная редакция законопроекта, разработанная правительством, предусматривала среди прочего введение военного сбора на роскошь. В частности, 5% от дохода по продаже одного объекта недвижимости за год; 15% от стоимости покупки нового авто; 30% от стоимости реализуемых ювелирных изделий; 5% стоимости банковских металлов при покупке у банков. Все эти предложения не вошли в финальную редакцию законопроекта.

Также в законопроект не вошли нормы о повышении ставки налога на прибыль банков до 50%.

В окончательной редакции, вынесенной на первое чтение, не были учтены предложения повышения ставки НДС. Вместе с тем, утверждают в профильном парламентском комитете, возможно, введение 50% налога на прибыль банков и повышенной ставки НДС может быть рассмотрено ко второму чтению законопроекта в Раде.