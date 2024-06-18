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Военно-учетный документ в электронной форме будет действительным не более года

Архивное фото: военно-учетный документ в электронной форме будет действительным е более года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 18 июня, приняло решение о том, что военно-учетный документ в электронной форме будет действительным не более года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, теперь прописано, что в военно-учетном документе будет QR-код. 

"Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования", - сообщил Гончаренко.

Также военно-учетный документ в электронной и бумажной форме будет иметь одну и ту же силу.

Изменения в приложении Резерв+

С сегодняшнего дня в Резерв+ появился QR-код и это означает, что электронный военно-учетный документ получил такую же юридическую силу, как и бумажный.

В то же время в Минобороны объяснили, что QR-код пока появился не у всех, поскольку эта функция запускается несколькими волнами.

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