Военно-учетный документ в электронной форме будет действительным не более года

По словам нардепа, теперь прописано, что в военно-учетном документе будет QR-код.

"Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования", - сообщил Гончаренко.

Также военно-учетный документ в электронной и бумажной форме будет иметь одну и ту же силу.