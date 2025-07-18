Военный торговал фиктивными "инвалидностями": ГБР задержало организатора схемы

Работники ГБР разоблачили военнослужащего, который пытался организовать "бизнес" по продаже фейковых медицинских документов для уклонения мужчин от службы с возможностью выезда за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, подозреваемый "протестировал" схему на себе: через подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями".
В дальнейшем такие справки злоумышленник планировал продавать военнообязанным. В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что "все уже договорено с врачами".
Во время передачи денег военнослужащего задержали. Во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Правоохранители в разных регионах Украины регулярно выявляют "схемы", организаторы которых пытаются продавать освобождение от мобилизации.
Так, недавно стало известно о нелегальных механизмах избежания мобилизации сразу в шести областях - злоумышленники брали взятки до 25 тысяч долларов с человека за "решение вопроса".
Также в начале года в Украине проводилась масштабная операция по разоблачению незаконного пересечения границы. В 22 регионах ликвидировали почти 50 организованных каналов побега военнообязанных, проведя более 600 обысков одновременно.
Напомним, во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
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