Военный торговал фиктивными "инвалидностями": ГБР задержало организатора схемы

По данным следствия, подозреваемый "протестировал" схему на себе: через подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями".

В дальнейшем такие справки злоумышленник планировал продавать военнообязанным. В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что "все уже договорено с врачами".

Во время передачи денег военнослужащего задержали. Во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.