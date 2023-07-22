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Военный склад и не только. ВСУ подтвердили удары по Крыму

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по нефтебазе и военному складу российских военных во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

Фото: ВСУ подтвердили удары по Крыму (facebook.com/AFUStratCom)

Взрывы в Крыму

Утром в Крыму в течение длительного времени раздавались взрывы в Красногвардейском районе. На тот момент движение через Крымский мост было перекрыто.

Позже так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признал атаку БпЛА. Также была объявлена эвакуация населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

Как отмечал Defence Express, несмотря на незначительные размеры нефтебазы, цель была эффективной из-за своего близкого расположения к железной дороге. Пока враг не ликвидирует пожар - движение всех поездов будет заблокировано для большей части полуострова.

Относительно аэродрома, который был расформирован в середине 90-х годов. Аэродром был заброшен, однако перед началом полномасштабного вторжения Россия снова превратила аэродром в военный объект, но в полевой лагерь. Там враг расположил большое количество военной автомобильной техники и палатки.

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