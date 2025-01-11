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Военный рассказал о тактике россиян в Курской области

Курская область, Суббота 11 января 2025 12:15
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Военный рассказал о тактике россиян в Курской области Фото: украинский десантник рассказал о тактике россиян в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска пытаются вернуть под свой контроль Курскую область. Сейчас их тактика на этом направлении очень изменилась.

Об этом рассказал командир десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Егор Ноздряков, пишет РБК-Украина со ссылкой на ДШВ ВСУ.

"Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда своего мяса и проводят штурмовые действия большим количеством людей. Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек", - рассказал он.

Украинский военный признает, что эта тактика, на определенных участках является успешной.

"Оккупанты вызывают на себя артиллерийский огонь и fpv-удары. Заскакивают в посадки и уже там приходится вступать в бой нашей пехоте и штурмовикам. Поэтому сейчас, одна из задач - увеличение пулеметных засад, наращивание позиций и количества личного состава", - продолжает Ноздряков.

Кроме того, роль дронов, по словам комбата, здесь и сейчас чрезвычайно велика из-за нестабильной связи, определяющим является еще артиллерийские системы, особенно с кассетными боеприпасами.

"Кассеты" - очень эффективное и нужное средство, но лимитированное. Две-три пушки и половина из этих многочисленных колонн, которая идет полями по 20-30 человек, будет уничтожена", - констатировал он.

Сейчас, как говорит Ноздряков, самая большая сложность для украинских войск - преимущество в человеческом ресурсе противника, но враг не ценит этот ресурс и не считается со своими потерями.

"Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи", - констатирует комбат.

Ситуация в Курской области

Пять месяцев украинские войска ведут наступление в Курской области.

В частности, 5 января Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях. Российские военкоры писали о новом наступлении ВСУ в Курской области, нацеленном якобы на захват Курской АЭС.

В свою очередь, несколько последних недель армия РФ интенсивно пытается штурмовать позиции украинских бригад на территории Курской области.

В накатах используют сотни людей, технику, авиация массово бомбит район КАБАми. Сейчас перед россиянами стоит задача вытеснить украинскую армию с Курской области до конца января.

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