Через год-два в Украине начнут более активно применять автономность и искусственный интеллект. Через три-пять лет война будет выглядеть совсем по-другому, а существенное преимущество получит тот, кто первым овладеет этой технологией.

Об этом военный и бывший народный депутат Егор Фирсов рассказал в интервью проекту РБК-Украина "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным.

Развитие беспилотных технологий следует рассматривать вместе с искусственным интеллектом, отметил Фирсов. Если ИИ через несколько секунд может сделать дизайн презентации или проанализировать финансовую таблицу, то он может анализировать и данные в военной сфере. Не обязательно, чтобы он сам стрелял. По словам Фирсова, ИИ может дешифровать информацию, находить противника, определять цели и анализировать применение дронов.

Военный напомнил, что Украина произвела почти 10 миллионов дронов. Это, по его словам, огромный массив данных: один дрон поразил цель, другой не долетел, третий уничтожил технику. Всё это может анализировать искусственный интеллект.

Эксперт сравнил сложившуюся ситуацию с созданием ядерной бомбы. По его словам, появляется тенденция к тому, что полем боя будет руководить, в частности, ИИ. Он подчеркнул, что это не история о завтра или следующем месяце, но преимущество получит тот, кто первым овладеет технологией. В Вооруженных силах такие подходы, по его словам, только зарождаются, а по этой инициативе Украина, по его мнению, на шаг впереди россиян.

Фирсов описывает будущее как большое количество дронов, наземных роботизированных комплексов и воздушных систем, которыми не управляют непосредственно люди. Люди будут только задавать параметры, а дальше все происходит автономно.

По его словам, на глубине примерно 15 километров от условной линии столкновения уже все происходит при участии дронов. Наземный роботизированный комплекс, который едет по дороге, пока управляется оператором. Фирсов считает, что важно не упустить это направление и не отдать инициативу врагу.