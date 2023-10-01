Воинский учет женщин. Кому пора в ТЦК и запрещен ли выезд из Украины

Осенью 2022 года Верховная рада внесла изменения в закон "О воинской повинности и военной службе". Которыми вводятся обязательный и добровольный воинский учет женщин.

В частности, обязательно на воинский учет должны встать украинки, пригодные к службе по состоянию здоровья и возрасту, с медицинской или фармацевтической специальностью.

Добровольно на воинский учет могут встать женщины, специальность или профессия которых родственна определенной военно-учетной специальности.

Важно понимать, что женщины на воинском учете могут быть призваны на службу или привлечены к работам по обороне Украины в военное время. В мирное время на военную службу и службу в резерве они принимаются исключительно добровольно. При этом женщины выполняют воинскую обязанность на равных принципах с мужчинами. За исключением моментов, связанных с вопросами охраны материнства и детства.

Примечательно, что в 2022 году инициатива позиционировалась исключительно как добровольная. Министерство обороны взяло паузу до 1 октября 2023-го, чтобы определиться с профессиями. Спустя год женщин-медиков решили поставить на учет в обязательном порядке.

Кто должен встать на воинский учет?

С 1 октября явиться в военкоматы и встать на воинский учет должны все женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет.

Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках и фармацевтах. При этом учитывается специальность как по диплому, так и по фактическому месту работы.

Украинки с другими специальностями, родственными военным, могут встать на учет добровольно. Это касается химиков, биологов, связистов, IT-специалистов, физиков, технологов, логистов, ветеринаров, экономистов, финансистов, психологов и т.д. С полным перечнем профессий можно ознакомиться по ссылке.

Как встать на учет?

Вся процедура проходит в территориальных центрах комплектования (ТЦК) - бывших военкоматах.

Что нужно подать:

заявление о взятии на учет

паспорт или ID-карту

идентификационный номер

документ о получении специальности/профессии

справку с места работы с указанием специальности

свидетельство о рождении детей (документ об опеке)

свидетельство о браке

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На женщину в ТЦК заводят личное дело и направляют на медицинскую комиссию. Эта комиссия определяет пригодность или непригодность к службе.

Медкомиссия проходит так же, как и у мужчин: нужно обойти хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога и дерматолога. Единственное отличие - женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.

Какие обязательства у женщин на воинском учете?

Законодательство Украины не различает военнообязанных женщин и мужчин. Поэтому украинки на воинском учете могут быть призваны на службу или привлечены к работам по обороне Украины во условиях военного положения.

Что делать беременным женщинам и женщинам-матерям?

Законодательством установлено, что на воинский учет не должны становиться беременные женщины и те, кто находятся в декретном отпуске. Согласно ст. 73 расписания заболеваний в Положении о военно-врачебных комиссиях, беременные женщины признаются не пригодными к службе.

Мобилизованные женщины имеют права на увольнение со службы в связи с беременностью (независимо от срока) и в связи с необходимостью пребывания в декретном отпуске до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Если после этого срока ребенок нуждается в домашнем уходе, согласно медицинскому заключению, то отсрочка продлевается до достижения ребенком не более чем 6-летнего возраста.

Женщины-медики имеют право на отсрочку, если:

воспитывают детей самостоятельно

имеют трех и более несовершеннолетних детей

воспитывают ребенка с инвалидностью

муж служит в Силах обороны Украины

Чтобы получить отсрочку, нужно подать в ТЦК все подтверждающие документы.

Нужно ли самостоятельно идти в ТЦК?

Заведения высшего, профессионального высшего или профессионально-технического образования, которые готовят медиков и фармацевтов, за два месяца до завершения обучения подают списки будущих выпускниц в ТЦК.

На основании этих списков выдаются временные удостоверения военнообязанного (срок действия 30 дней). То есть без определения пригодности для службы и отметки о взятии на воинский учет. В то же время информация вносится в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Женщины с временными удостоверениями должны в 7-дневный срок прибыть в ТЦК по месту жительства (зарегистрированного или задекларированного) для постановки на воинский учет

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий ТЦК.

Что будет, если не встать на учет?

За нарушение правил воинского учета во время военного положения может быть наложен штраф от 850 до 1700 гривен (согласно ст.210 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Воинский учет = мобилизация?

Нет, массовая мобилизация женщин-медиков не планируется. И никто не будет принудительно отправлять их в боевые подразделения. Как говорят в Сухопутных силах, воинский учет нужен в первую очередь для понимания мобилизационного резерва в медицинской сфере.

Женщинам-медикам запретят выезд за границу?

Как объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, вопросы пересечения государственной границы в отношении женщин-медиков регулируется отдельным постановлением. На данный момент никаких изменений в действующий порядок вносить не планируется.

По его словам, медики и фармацевты могут свободно выезжать из страны, если при этом они не находятся на государственных должностях. В таком случае на них распространяются правила, которые действуют в отношении чиновников и депутатов.

Например, если женщина-медик работает в Минздраве, то занимает государственную должность. Соответственно, условия пересечения границы для нее такие же, как для чиновниц Минэкономики или Минюста.

"Других изменений в пересечении госграницы нет и не планируется", - резюмировал Ляшко.