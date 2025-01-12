Воинский учет 17-летних. Что нужно знать юношам и каковы новые правила

Ежегодно на воинский учет призывников берутся граждане Украины мужского пола, которым в год постановки исполняется 17 лет. Впрочем, в эту процедуру недавно были внесены изменения.
РБК-Украина рассказывает о действующих положениях учета 17-летних и новых правилах.
Взятие на воинский учет призывников проводится с целью определения имеющегося количества граждан, степени их пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки и т. д.
Для постановки на воинский учет призывников граждане Украины обязаны прибыть в районный (городской) ТЦК и СП по месту жительства и подать необходимые документы, а именно:
Впрочем, недавно Верховная Рада приняла закон об особенностях взятия граждан Украины на воинский учет призывников. И если раньше юноши должны были встать на учет в течение января-марта, то согласно изменениям, это можно сделать с 1 января по 31 июля.
Также законом регламентируется, что призывники могут стать на учет не только путем личного прибытия в ТЦК с представлением необходимых документов, но и через приложение "Резерв+".
Поэтому юноши, которым в течение года исполняется 17 лет и которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет в Украине дистанционно.
Отметим, что данная процедура не касается мобилизационных мероприятий. Однако тех, кто не встанет на учет вовремя, ожидает административная ответственность. Как заявил нардеп, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, речь идет о штрафе в размере 17 тысяч гривен.
При подготовке материала использовались: Facebook-страница Черниговского областного ТЦК и СП, законопроект №12076, а также заявление народного депутата и члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.
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