Воинский учет 17-летних. Что нужно знать юношам и каковы новые правила

Взятие на воинский учет призывников проводится с целью определения имеющегося количества граждан, степени их пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки и т. д.

Для постановки на воинский учет призывников граждане Украины обязаны прибыть в районный (городской) ТЦК и СП по месту жительства и подать необходимые документы, а именно:

паспорт гражданина Украины,

выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывания),

для внутренне перемещенных лиц - справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица,

свидетельство о рождении,

документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов,

документ об образовании,

справка с места учебы/работы (при наличии),

четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора).

Впрочем, недавно Верховная Рада приняла закон об особенностях взятия граждан Украины на воинский учет призывников. И если раньше юноши должны были встать на учет в течение января-марта, то согласно изменениям, это можно сделать с 1 января по 31 июля.

Также законом регламентируется, что призывники могут стать на учет не только путем личного прибытия в ТЦК с представлением необходимых документов, но и через приложение "Резерв+".

Поэтому юноши, которым в течение года исполняется 17 лет и которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет в Украине дистанционно.