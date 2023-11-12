Военный самолет США разбился над Средиземным морем во время тренировок
Самолет военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки во время тренировок разбился над восточной частью Средиземного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Европейское Командование Вооруженных сил США (EUCOM) заявило, что самолет проводил тренировочную операцию и "потерпел крушение и упал". Авария произошла в ночь на пятницу.
Информация о членах экипажа, пострадавших или погибших не сообщается. Модель самолета тоже не уточняется. По данным военных, причина аварии устанавливается.
В EUCOM отметили, что пока не выявлены признаки того, что самолет был сбит и что "нет признаков" враждебной деятельности.
Авиакатастрофы в ВВС США
В конце августа военный вертолет Соединенных Штатов Boeing MV-22B Osprey разбился во время совместных учений вместе с Австралией и Филиппинами. На его борту находились 23 военнослужащих.
В тот же месяц у авиабазы Мирамар в Калифорнии разбился американский истребитель-бомбардировщик F-18 Hornet.
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