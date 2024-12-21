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Военный ГУР рассказал, как по "перехватам" вычислили предателя на стороне РФ

Суббота 21 декабря 2024 07:30
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Военный ГУР рассказал, как по "перехватам" вычислили предателя на стороне РФ Иллюстративное фото: военный ГУР (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Богдана Лясковская

Украинским разведчикам удалось по "перехвату" вычислили предателя на стороне России. Речь идет о военном, который перешел на сторону врага в 2014 году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный Главного управления разведки (ГУР).

"Зависит от того, какую задачу перед нами ставит руководство. Например, оценка противника - кто перед тобой стоит, или оценка - кто его возглавляет. Кроме технической работы, есть аналитическая составляющая. Есть целые аналитические подразделения", - рассказал он.

Среди примеров военный вспомнил о случае, когда ГУР начало отслеживать подготовку противника из-за смены позывного руководителя операции.

"Было замечено, что изменился позывной руководителя операции. И вот мы по этому позывному начали разбираться, кто это такой и почему он там. А это бывший военнослужащий, предатель Вооруженных Сил Украины, который в 2014 году перешел на сторону врага. И сейчас занимает руководящую должность во главе армии", - заявил он.

По его словам, когда разведчики начали поднимать его данные, вышли на то, что у него в Харьковской области находится много родственников.

"Он очень классно ориентируется в Харьковской области. И его специально российское руководство назначило на проведение этой операции", - отметил собеседник.

Также военный рассказал о перемещении российских подразделений в Белгородскую и Курскую области.

"Другой пример - то же перемещение к границам Белгородской и Курской области. Сейчас россияне переместили туда некоторые подразделения, которые ранее были на нашей территории. По определенным радиоданным и по специфике их аппаратуры мы определили, кто это такие и где они находятся. И уже передали нашим подразделениям, чтобы они получили физический доступ к источнику", - добавил он.

Наказание для предателей и коллаборационистов в Украине

В начале месяца сотрудники СБУ задержали жительницу Черниговской области, которая сотрудничала с российской военной разведкой (ГРУ) и корректировала ракетные удары по территории Украины.

Задержанной предъявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. По этой статье предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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