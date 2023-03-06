В воинской части РФ у границы с Украиной срочник открыл огонь по сослуживцам: есть жертва

Как пишут в Telegram-канале, недопонимание между солдатами возникло в воинской части в Суджанском районе около границы с Украиной в ночь на 6 марта.

"Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул "Стой, кто идет?". Однако ему никто не ответил - и тогда Магомед открыл огонь на поражение из автомата Калашникова", - говорится в сообщении.

Только после этого часовой обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них, 19-летний Тамир, умер на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения - его вскоре экстренно доставили в больницу.

При этом, как отмечают в Telegram-канале, все трое срочников служат в армии уже 8 месяцев.