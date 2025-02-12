Издание пишет, что военные расходы в России, экономику которой российский диктатор Владимир Путин поставил на военные рельсы, сейчас опережают все оборонные бюджеты Европы вместе взятые.

Общие российские оборонные расходы выросли в прошлом году на 42 процента, что сейчас составляет - 13,1 трлн рублей. Это эквивалентно 462 млрд долларов США.

Для сравнения, европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию и странами-членами ЕС, выросли почти на 12% в прошлом году до 457 млрд долларов, что немного меньше, чем расходы Москвы. Эти данные обнародовал аналитический центр Международный институт стратегических исследований (МИСИ).

Издание отметило, что "военный баланс", ежегодная оценка глобального военного потенциала и расходов на оборону, освещает некоторые проблемы безопасности, с которыми столкнется Европа, если США сократят свою поддержку Украине и европейской обороне.

В то же время, по данным издания, президент США Дональд Трамп, который пообещал быстро положить конец войне России против Украины, заявил, что его администрация провела "очень серьезные" переговоры с Москвой, и пожаловался, что США тратят слишком много на конфликт и европейскую безопасность в целом.

Прогноз от МИСИ

По прогнозам МИСИ, в этом году общие российские оборонные расходы - включая так называемые добровольные платежи региональных органов власти и компаний - вырастут еще на 13,7 процента и достигнут 15,6 трлн рублей, что эквивалентно 7,5 процента ВВП или почти 40 процентам российских федеральных расходов.

В МИСИ отметили, что несмотря на санкционное давление на РФ, Москва все еще может нести расходы на войну