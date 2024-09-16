Военным отказывают в предоставлении льгот на уплату кредита: как решить этот вопрос

В Офис Омбудсмана поступают многочисленные обращения от военных и их родственников по поводу нарушения права на льготы по уплате кредита. В частности, это касается защитников, пропавших без вести или находящихся в плену, а также проходящих военную службу по контракту.

Лубинец отмечает, что Законодательством предусмотрено, что военнослужащим не начисляются проценты за использование кредита, штрафы и пени. Однако, эти льготы не распространяются на кредиты, оформленные для покупки жилья или автомобилей.

Несмотря на эти гарантии, банки и финансовые учреждения продолжают начислять проценты и штрафы, а также подают в суд иски о взыскании задолженности с военных.

Омбудсман отмечает, что этот вопрос можно урегулировать на законодательном уровне, запретив банкам и другим финансовым учреждениям совершать какие-либо действия по принуждению военнослужащих к уплате долгов во время военного положения. Соответствующие предложения уже направлены в правительство.