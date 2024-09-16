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Военным отказывают в предоставлении льгот на уплату кредита: как решить этот вопрос

Фото: Кредиты для военных (коллаж - РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинские военнослужащие сталкиваются с отказом в предоставлении льгот по уплате кредита.

РБК-Украина рассказывает со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram, кто из украинских защитников имеет право на такие льготы.

В Офис Омбудсмана поступают многочисленные обращения от военных и их родственников по поводу нарушения права на льготы по уплате кредита. В частности, это касается защитников, пропавших без вести или находящихся в плену, а также проходящих военную службу по контракту.

Лубинец отмечает, что Законодательством предусмотрено, что военнослужащим не начисляются проценты за использование кредита, штрафы и пени. Однако, эти льготы не распространяются на кредиты, оформленные для покупки жилья или автомобилей.

Несмотря на эти гарантии, банки и финансовые учреждения продолжают начислять проценты и штрафы, а также подают в суд иски о взыскании задолженности с военных.

Омбудсман отмечает, что этот вопрос можно урегулировать на законодательном уровне, запретив банкам и другим финансовым учреждениям совершать какие-либо действия по принуждению военнослужащих к уплате долгов во время военного положения. Соответствующие предложения уже направлены в правительство.

РБК-Украина ранее рассказывало, что военнослужащие не обязаны платить проценты за пользование кредитом, пеню и другие штрафы. Однако сам долг (тело кредита) они должны выплачивать.

Эти льготы распространяются исключительно на тех граждан, которые находятся на военной службе. Находящиеся в запасе или резерве смогут воспользоваться льготами только после мобилизации.

Также мы писали, что банки прогнозируют рост объемов кредитования населения в течение следующего года, при этом требования к заемщикам станут менее суровыми.

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