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Военным стало проще выехать на лечение за границу: какие документы нужны

Фото: в Украине упростили отправку военных на лечение за границу (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Правительство существенно сократило бюрократические процедуры для защитников и защитниц, нуждающихся в лечении за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства.

"Отныне медучреждение самостоятельно будет формировать заключение о необходимости направления военного на лечение за границу и отправлять пакет документов в соответствующий государственный орган Сил безопасности и обороны. То есть данное заключение будет приниматься без консилиума военно-медицинского учреждения", - заверили в Министерстве обороны страны.

Согласно документу, для лечения за границей необходимо:

  • согласие военного или его законного представителя на лечение за границу с согласием на обработку персональных данных;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств;
  • выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • заключение о необходимости направления лечения за границу.

Если раньше для лечения за рубежом необходимо было решение консилиума военно-медицинского учреждения, то теперь соответствующее заключение самостоятельно формирует медучреждение, где защитник находится на лечении.

Позже его подписывает руководитель учреждения и врач.

Упрощение прохождения ВЛК в Украине

Отметим, что в течение этого года власти Украины пытаются упростить процедуру прохождения военно-врачебных комиссий.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал два закона, позволяющих создавать ВЛК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Также для военных упростили оформление справки об обстоятельствах травмы.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что по всей Украине до конца мая должны быть запущены электронные очереди на прохождение ВЛК.

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