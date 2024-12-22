Военным курсантам поднимут выплаты со следующего года: сколько будут получать

Во время рабочего визита во Львов заместитель министра обороны провел встречу с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

По словам Мельника, улучшение условий денежного обеспечения для курсантов военных высших учебных заведений состоится уже в 2025 году.

"Уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен, и эти выплаты будут повышаться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", - сообщил Мельник.

Мельник также заверил курсантов в том, что Министерство обороны и в дальнейшем будет поддерживать их, улучшая условия обучения и службы. А также пообещал продолжать практику открытых встреч с курсантами всех военных заведений высшего образования Украины.