Воинским частям разрешили перейти на электронный учет, но есть важная деталь

Ведомство сообщило, что продолжает упрощать учет военного имущества и избавляться от лишних бумаг в войске. Внесены изменения в приказ Министерства обороны №440 "Об утверждении Инструкции по учету военного имущества в Вооруженных Силах Украины".

"В среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из наиболее объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации", - отметила заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко.

Теперь воинские части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме.

"В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено", - отмечает Минобороны.

Цифровизация армии

Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии. Документ был принят в целом.

Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Полный разбор нового закона и что он изменяет - читайте в материале РБК-Украина.