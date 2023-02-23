Военных преступников РФ можно привлекать к ответственности до окончания войны, - Госдеп

Граждан РФ, причастных к преступлениям против человечности в Украине, можно привлекать к ответственности до окончания войны. Но они недоступны для международного правосудия, пока остаются в России.

Об этом заявила посол Госдепартамента США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Россиян, которые подозреваются в причастности к преступлениям против человечности во время войны в Украине, можно привлекать к ответственности на основании имеющихся доказательств уже сейчас, до окончания войны. Но их проблематично взять под стражу, пока они проживают в России.

"Пока такие люди остаются в РФ, они, вероятно, будут наслаждаться безнаказанностью, потому что не существует международных полицейских сил, которые могли бы их арестовать", – заявила посол Госдепартамента США.

По ее словам, Госдеп намерен поддерживать привлечение их к ответственности везде, где для этого будут законные возможности.

Одновременно с этим Ван Шаак не стала комментировать, передавали ли США международным правоохранительным организациям собранные ими доказательства преступлений.