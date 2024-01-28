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Из военных преступников в педагоги. Россия предлагает "переквалификацию" своим солдатам

Фото: Россия активно агитирует своих военных стать педагогами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В нескольких регионах РФ в педагогических высших учебных заведениях уже ввели программы переквалификации для граждан РФ, участвовавших в войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Кремль активно агитирует военных, которые по состоянию здоровья или по другим причинам, уже не могут участвовать в войне, становиться педагогами.

Никаких ограничений в отношении будущих педагогов нет, это могут быть участники любых формирований, в том числе ЧВК.

Также не важно, каким было первичное образование будущих "педагогов". После прохождения обучения они получат право стать школьным учителем.

"В частности, российские военные, которые в ближайшее время завершат переобучение на педагогов в рамках программы министерства образования РФ станут преподавателями уроков истории, физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности. Отдельно они будут проводить мероприятия в рамках начальной военной подготовки", - сообщили в ЦНС.

По данным центра, в школах таким учителям рекомендуют проводить уроки в военной форме и демонстрировать военное снаряжение и амуницию.

Также отмечается, что на личном примере они должны проводить национально-патриотическое воспитание молодежи, агитировать их связывать свою дальнейшую судьбу с силовыми структурами.

А в связи с приближением "выборов президента" РФ они также должны проводить опосредованную агитацию в интересах правящей партии "Единая Россия" и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее мы писали, что в четырех школах Херсона журналисты нашли пропагандистские учебники и материалы с русской символикой, которые были завезены оккупантами в 2022 году.

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