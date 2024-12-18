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Военных предупреждают о хакерской атаке: что известно

Украина, Среда 18 декабря 2024 17:59
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Военных предупреждают о хакерской атаке: что известно Фото: военным сообщили о новой угрозе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Украине зафиксировали новую кибератаку, направленную на пользователей приложения для военных. Злоумышленники используют фейковые веб-сайты для сбора данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA при Госспецсвязи обнаружила активную атаку, направленную на пользователей приложения для военнослужащих.

Как действуют злоумышленники:

  • Создают фейковые веб-сайты, имитирующие официальную страницу приложения.
  • Предлагают скачать файл с названием вроде "ArmyPlusInstaller-v.0.10.23722.exe".

При запуске файла пользователь активирует вредоносную программу, которая:

  • Устанавливает скрытый доступ к компьютеру.
  • Отправляет конфиденциальные данные через сеть Tor.
  • Создает возможность для скрытого контроля компьютера.

Кто стоит за атакой

CERT-UA связывает эту активность с хакерской группой UAC-0002 (SandWorm), которая уже использовала похожие методы в прошлом.

Если вы заметили подозрительную активность, немедленно обратитесь в CERT-UA:

  • incidents@cert.gov.ua,
  • +38 (044) 281-88-25.

Заметим, что хакерская группировка SandWorm является штатным подразделением российского ГРУ. Ранее СБУ установила, что именно они реализовали атаку на "Киевстар".

Также известно, что хакерская группировка Sandworm, которая связана с россиянами, в октябре 2022 года провела кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом.

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