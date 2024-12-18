Военных предупреждают о хакерской атаке: что известно

В Украине зафиксировали новую кибератаку, направленную на пользователей приложения для военных. Злоумышленники используют фейковые веб-сайты для сбора данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Если вы заметили подозрительную активность, немедленно обратитесь в CERT-UA:

CERT-UA связывает эту активность с хакерской группой UAC-0002 (SandWorm), которая уже использовала похожие методы в прошлом.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA при Госспецсвязи обнаружила активную атаку, направленную на пользователей приложения для военнослужащих.

Заметим, что хакерская группировка SandWorm является штатным подразделением российского ГРУ. Ранее СБУ установила, что именно они реализовали атаку на "Киевстар".

Также известно, что хакерская группировка Sandworm, которая связана с россиянами, в октябре 2022 года провела кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.