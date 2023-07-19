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Военных после вывода ВЛК могут увольнять в запас. Зеленский подписал закон

Фото: военных после вывода ВЛК могут увольнять в запас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 8169, совершенствующий положения Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части порядка исполнения гражданами воинского долга и прохождения ими воинской службы и службы в военном резерве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Согласно закону, теперь военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья в военную службу с пересмотром через 6-12 месяцев могут быть уволены в запас

Также он предусматривает испытательный срок при принятии на военную службу по контракту.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит увольнять со службы военнослужащих, в случае, если их близкие родственники погибли или пропали без вести в период военного положения.

Также недавно Верховная рада приняла закон о доплатах военным. Если военнослужащие выполняют задачи, связанные с защитой Украины, они будут ежемесячно получать от 30 до 100 тысяч гривен. Срочникам устанавливаются доплаты по 6 тысяч гривен.

Кроме того, были урегулированы вопросы отпусков для военнослужащих во время военного положения.

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