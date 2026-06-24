Военных больше нельзя автоматически бросать за решетку: что решил КСУ

Конституционный Суд признал неконституционной норму, обязывающую автоматически заключать под стражу военных, подозреваемых в преступлениях во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Конституционного суда Украины.
До сих пор часть 8 статьи 176 УПК обязывала судей применять к военным, подозреваемым или обвиняемым в совершении отдельных военных преступлений во время военного положения, только одна мера пресечения – содержание под стражей.
Судья не имел альтернативы: ни домашний арест, ни залог, ни личное обязательство не рассматривались.
Теперь судья должен выбирать меру пресечения, а не просто штамповать арест.
Второй Сенат Конституционного Суда признал эту норму неконституционной.
Суд решил, что безальтернативный арест "искажает саму суть правосудия", поскольку лишает судью права принимать мотивированное решение по своему усмотрению.
КСУ отметил, что такая норма нарушает право на свободу, равенство перед законом и уважение человеческого достоинства.
Норма утратит силу через три месяца – за это время парламент должен принять изменения в УПК.
Дело инициировал военнослужащий Сергей Гнездилов, обжаловавший норму из-за конституционной жалобы.
Напомним, норма о безальтернативном содержании под стражей для военных действовала с начала военного положения .
Она касалась, в частности, дел о самовольном уходе из части – судьям приходилось автоматически выбирать арест даже в нетяжких случаях.
При этом суд обычно определял залог от 20 до 80 прожиточных минимумов, но сама мера пресечения оставалась безальтернативной.