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Военные ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов, - Генштаб

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины отразили за минувшие сутки атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом 22 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.

На сегодняшний день, за почти 9 месяцев полномасштабной военной агрессии против Украины, РФ потеряла уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.

"Продолжая агрессию, за прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня", - рассказали в военном командовании.

Военные ВСУ за прошедшие сутки отбили вражеские атаки на н.п. Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

Ситуация на разных направлениях

  • На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Вместе с тем, на Сиверском направлении, противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районе Заруцкого в Сумской области.

На Слобожанском направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарне Харьковской области.

  • На Купянском направлении под огненное поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площадки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.
  • На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись населенному пункту Красногригорьевка Днепропетровской области и Херсону.

В Генштабе подтвердили поражение в районе Горловки 17 декабря сосредоточения личного состава и техники врага - там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых - офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.

"С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов", - говорится в сводке Генштаба.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также военные сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.

Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия.

Напомним, что по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, РФ надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.

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