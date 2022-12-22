Военные ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов, - Генштаб

Силы обороны Украины отразили за минувшие сутки атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Об этом 22 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.
На сегодняшний день, за почти 9 месяцев полномасштабной военной агрессии против Украины, РФ потеряла уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.
"Продолжая агрессию, за прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня", - рассказали в военном командовании.
Военные ВСУ за прошедшие сутки отбили вражеские атаки на н.п. Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области.
Вместе с тем, на Сиверском направлении, противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районе Заруцкого в Сумской области.
На Слобожанском направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарне Харьковской области.
В Генштабе подтвердили поражение в районе Горловки 17 декабря сосредоточения личного состава и техники врага - там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых - офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.
"С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов", - говорится в сводке Генштаба.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также военные сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3".
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.
Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия.
Напомним, что по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, РФ надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.
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