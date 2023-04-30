Военные ВСУ учатся в Британии захватывать и удерживать позиции. Генштаб показал фото

"Военнослужащие и женщины-военнослужащие Вооруженных сил Королевства Дании Forsvaret в рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании проводят занятия по ведению позиционных боевых действий", - сообщили в Генштабе.

Фото: Генштаб поделился фото с учений военных ВСУ (facebook.com GeneralStaff.ua)

В частности, во время учений, украинские военные отрабатывают:

действия по подготовке, захвату и удержанию позиции;

передвижение в бою разными способами;

порядок действий во время маневра и перемещения с временной в основную огневую позицию.

Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины.

"Королевство Дания продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права", - добавили в штабе.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский спецназ готовится к контрнаступлению на базах Бундесвера.

Кроме этого, сообщалось, что норвежские инструкторы из Национальной гвардии приступили к обучению ста военнослужащих ВСУ по военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству.

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