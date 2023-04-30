Военные ВСУ учатся в Британии захватывать и удерживать позиции. Генштаб показал фото

Военные Вооруженных сил Украины во время учений в Британии проводят занятия по ведению позиционных боевых действий, в частности отрабатываются действия по подготовке, захвату и удержанию позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Военнослужащие и женщины-военнослужащие Вооруженных сил Королевства Дании Forsvaret в рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании проводят занятия по ведению позиционных боевых действий", - сообщили в Генштабе.
В частности, во время учений, украинские военные отрабатывают:
Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины.
"Королевство Дания продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права", - добавили в штабе.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинский спецназ готовится к контрнаступлению на базах Бундесвера.
Кроме этого, сообщалось, что норвежские инструкторы из Национальной гвардии приступили к обучению ста военнослужащих ВСУ по военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству.
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